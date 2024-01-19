İstanbul'da hastanelerde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı

İstanbul'da tedavileri devam ederken hastanelerde oluşturulan özel sınıflarda eğitim gören öğrenciler, karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayan yarıyıl tatili nedeniyle "Öğrenerek İyileşiyoruz Projesi" kapsamında tıbbi gereksinimlerinden dolayı hastanede eğitim gören çocukların bulunduğu Koç Üniversitesi Hastanesini ziyaret etti.

Yentür, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Yentür, hastane sınıflarındaki karne sevincine ortak olmak için ziyarette bulunduğunu belirterek, velilerin ve öğrencilerin yanında olmayı tercih ettiklerini söyledi.

Hastanede yatarak tedavi gören çocukların yalnız hissetmemeleri, özellikle arkadaşlarından ayrı kalarak üzüntü yaşamamaları için hastane sınıfları oluşturulduğunu dile getiren Yentür, karne töreniyle bu güzel duruma şahit olunduğunu ifade etti.

İstanbul'da, "Öğrenerek İyileşiyoruz Projesi" kapsamında, tıbbi gereksinimleri nedeniyle evde ve hastanede eğitim gören çocuk hastalara eğitsel ve psikososyal destek veriliyor.

Uzun ve kısa süreli tedavileri sırasında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki 2 bin 43 öğrenci 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kent genelinde 15 hastanede oluşturulan sınıflarda eğitim gördü. Hastane sınıflarındaki eğitim 91 öğretmenle yapılıyor.