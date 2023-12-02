İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL'da sahte belge hazırlayarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yaparak göçmen kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda uzun süredir takip edilen şüpheli M.E. Salı günü polis ekiplerince durduruldu. M.E.'nin ehliyeti ve kimliği sahte çıkınca ekipler evinde arama yaptı. M.E.'nin adresinde yapılan aramalarda 81 sahte pasaport, 179 sahte kimlik ve sürücü belgeleri, soğuk damga ve giriş-çıkış mühürleri, 34 sahte vize yaprakları, 36 bin 400 lira, 51 bin 850 Euro, 3 bin 400 dolar para ele geçirildi. 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında sahte belgelerin Esenler'de bir adreste basıldığı belirlendi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramalarda yine farklı ülkelere ait 10 bin sahte pasaport yapmak için yeterli olan malzeme ve materyal, 5 bin 422 hologram ve filigram, çok sayıda sahte kimlik ve sürücü belgeleri, lazer kesim cihazı, NFC, Mor ışık, yazıcı, tarayıcılar ve yapım aşamasında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken 6 kişi tutuklandı.