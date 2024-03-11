İstanbul'da Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı için imzalar atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yaptırılacak Eyüpsultan- Bayrampaşa tramvay hattı için imzalar atıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Art İstanbul Feshane'deki törende yaptığı konuşmada, ramazanın ilk gününde atılan imzanın hayırlara vesile olmasını, projenin sıkıntısız, en ufak bir kaza yaşanmadan tamamlanmasını arzu ettiğini söyledi.

İmamoğlu, tramvay ve metro gibi yatırımların İstanbul'un vizyonu açısından önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Eminönü-Alibeyköy tramvayının, Eyüpsultan Feshane'den Bayrampaşa Meydanı'na kadar uzatılması olarak planladığımız Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvayımız için bugün geri sayımı başlatmış oluyoruz. Raylı sistemler üretiminde gerçekleştirdiğimiz tarihi başarılara bir yenisini daha eklemiş olmanın heyecanı içerisindeyim."

Hattın toplam uzunluğunun 3,2 kilometre olacağını ve 5 istasyonu bulunacağını aktaran İmamoğlu, yolculuk süresinin ise 8,5 dakika olarak planlandığını kaydetti.

İmamoğlu, trenlerin 3 dakikalık sürelerle hizmet yapacağını ve günlük 40 bin yolcunun hattı kullanacağını ifade etti.

Törende, yapım işini başlatacak sözleşme, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile yüklenici firma temsilcisi Tuncay Erseven arasında imzalandı.