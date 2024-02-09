İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? İlk sırada 754 bin 327 kişiyle Sivas yer alıyor

TÜİK verilerine göre 15 milyon 56 bin 806 kişi ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul kütüğüne kayıtlı olan sayısı ise 2 milyon 152 bin 878 kişi.

İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ VAR?

Yani İstanbul'da ikamet eden ancak kütüğü başka illerde kayıtlı olan 12 milyon 904 bin kişi bulunuyor. Peki İstanbul'da en çok nereli var? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

İLK SIRADA SİVAS YER ALIYOR

Listenin ilk sırasında 754 bin 327 kişiyle Sivas yer alıyor. Sivas'ın nüfusu 650 bin 401'le İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısından az.

SİVAS'I KASTAMONU VE ORDU TAKİP EDİYOR

İkinci sırada yer alan il olarak göze çarpansa 544 bin 60 kişiyle Kastamonu. Yine Kastamonu'nun nüfusu da 388 bin 990'la İstanbul'da yaşayan Kastamonulu sayısından az.

Listede 3. sırada yer alan ilse Ordu olarak göze çarpıyor. İstanbul'da yaşayan Orduluların sayısı 515 bin 544. Ordu'yu 482 bin 530 kişiyle Giresun, 478 bin 587 kişiyle Tokat, 450 bin 286 kişiyle Erzurum, 419 bin 224 kişiyle Malatya, 415 bin 22 kişiyle Samsun, 411 bin 65 kişiyle Trabzon takip ediyor.

SİNOP LİSTEDE 10. SIRADA

Listenin 10. sırasında yer alan ilse Sinop olarak göze çarpıyor. İstanbul'da yaşayan Sinopluların sayısı 365 bin 925 kişi olarak belirlenirken, Sinop'u 306 bin 869 kişiyle Kars, 304 bin 722 kişiyle Rize, 300 bin 404 kişiyle Erzincan, 263 bin 995 kişiyle Mardin ve 263 bin 921 kişiyle Van takip ediyor.