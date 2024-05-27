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İstanbul'da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 3 tutuklama

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İstanbul'da yapılan operasyonda devre mülk dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin, yabancı uyruklulara devre mülklerini değerinin çok üstünde fiyatlara sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul'da "devre mülk" dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda bazı zanlıların, devre mülklerini yabancı uyruklulara değerinin çok üstünde fiyatlara satılmasını vadettikleri bazı mağdurları Ümraniye'deki emlak ofisine davet ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurlara ait kimlik bilgileri üzerinden bankalarda çalışan irtibatlarını kullanarak hileyle banka hesapları açtığı, art arda krediler ve nakit avans çektiği, bu yöntemle alınan imzalar üzerinden sahte vekalet çıkartıp tapu müdürlüğündeki irtibatları sayesinde dolandırıcılık faaliyeti yürüttükleri ve yüksek miktarda haksız kazanç edindikleri tespit edildi.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda belirlenen 7 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.

İki mağdurun yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldığına ilişkin şikayeti sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında incelenen dijital dokümanlarda, onlarca kişi ve 36 milyon lirayı bulan mağduriyetlerin meydana geldiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, zanlılardan 2'si adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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