İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Savcılık şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonlarla 13 zanlıyı yakaladı.