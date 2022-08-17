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Büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi

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İstanbul Güngören'deki bir depoya düzenlenen baskında, büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Güngören'deki bir depoya düzenlenen baskında, büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de kaçak yollarla cinsel gücü artırıcı ürün imal edildiği yönünde bilgi aldı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, satışa hazır halde yüz binlerce kaçak cinsel güç arttırıcı ürün ve bu ürünlerin yapımında kullanılan makineyi ele geçirdi.

Ürünlere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AA / Melik Fırat Yücel - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele İstanbul Güncel Haberler

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