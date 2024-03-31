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İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

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İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 3-6 Nisan'da "Sonbaharda Son Güller", "Palto", "Babamın Kelimeleriyle", "80 Günde Devr-i Alem" ve "Bay Z." oyunları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 1-6 Nisan'da "Vakitlerden Bir Vakit (Meddah Hikayesi)", "Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu)", "Sivrisinekler", "Zehir", "Tartuffe", "Fosforlu Cevriye", "Öldün, Duydun mu?", "Oscar", "Uçurtmanın Kuyruğu" ve "Komik Para" oyunları izlenebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 2 Nisan'da "Hayrola Karyola", 5-6-7 Nisan'da "Yüzyıllık Destan Ateş" oyunu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de yarın "Cimri", 2 Nisan'da ise "Aşık Shakespeare" ve "Kopenhag" adlı oyunlar sahnelenecek.

Maximum Uniq Hall'da yarın "Büyük Aşıkların Sonuncusu", 2-3 Nisan'da "Hücreler", 4 Nisan'da "Aydınlıkevler", 5 Nisan'da "Richard" oyunu sergilenecek.

Konserler

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 3 Nisan'da Mavera Türk Müziği Topluluğunun "Ramazaniyeler" konseri, 4 Nisan'da 6. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın final konseri gerçekleştirilecek.

"Salman Gambarov & Bakustic Jazz feat. İlhama Gasimova" konseri 5 Nisan'da, "La Cetra Barockorchester Basel & Sergey Malov" konseri ise 6 Nisan'da CRR'de izlenebilecek.

AKM'de İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunun "İstanbul Türküleri" konseri 4 Nisan'da dinleyiciyle buluşacak.

Sergiler

Büyük Çamlıca Cami Külliyesi'nde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesinin (İMM) giriş bölümünde "Esma-i Hüsna Koleksiyonu" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

"Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi", İstanbul Galataport Paket Postanesi'nde ziyaret edilebilecek.

Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'teki üç mescidin fotoğraflarından hazırlanan "Üç Harem-i Şerif Sergisi" ise Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde görülebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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