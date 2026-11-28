Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Al Sharq Forum 2026'da "Daha bütünleşmiş bir bölgeye doğru" paneli düzenlendi.

Al Sharq Podcast sunucusu Abdulrahmen Nasser'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IPIS) Başkanı Alireza Khoda Gholipour, Ummanlı siyasi ve stratejik konularda uzman araştırmacı yazar Muhammed el-Uraymi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Danışmanı Mohammedali Taha, Afganistan Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Abdul Hai Qanit konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Fransa ve Almanya'nın yüzyıllar boyunca savaşmasına rağmen bu ülkelerin NATO çatısı altında bir araya gelmesiyle Avrupa kıtasında en uzun süreli barışı tesis ettiklerine dikkati çekerek, Mekke Anlaşması'nın da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu tür güvenlik anlaşmalarının açık diyaloğun önünü açabileceğine işaret eden Yılmaz, "Ayrıca bu ülkeler bir araya gelerek ortak askeri güç veya birlikte çalışabilirlik kapasitesi oluşturduğunda, savaşın kendi güvenliklerini işbirliği yoluyla sağlamaktan daha maliyetli bir seçenek olduğunu görüyorlar." dedi.

Yılmaz, küresel güçlerin bölgenin güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığını, bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri konusunda sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirtti.

Bölge ülkeleri arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesinin önlenmesi çağrısı

IPIS Başkanı Gholipour, İran'ın bölgeye özgü kapsayıcı bir güvenlik mimarisi oluşturulmasını uzun süredir savunduğunu, savaşın bölge ülkelerinin güvenlik konusunda dış güçlere bel bağlayamayacaklarını gösterdiğini ifade etti.

İran'ın savaş öncesindeki düzene dönülmesinin mümkün olmadığı görüşünde olduğunu kaydeden Gholipour, kapsayıcılık, iç işlerine müdahale etmeme ve saldırmazlık ilkelerine dayalı yeni bir bölgesel güvenlik düzeninin oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Gholipour, bölge ülkeleri arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmesinin önlenmesi ve ülkelerin birbirlerinin meşru çıkarlarına ve kaygılarına saygı göstermesi gerektiğini, mevcut koşulların bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

"Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nın önemini ancak savaş başladığında fark etti"

Ummanlı siyasi ve stratejik konularda uzman araştırmacı yazar Uraymi de Körfez ülkelerinin ekonomik güvenliğin yanı sıra su güvenliği, enerji güvenliği ve su yolları güvenliğini önemsemediğine dikkati çekerek, "Sadece Hürmüz Boğazı'ndan, savaş öncesinde günlük yaklaşık 22 milyon varil petrol geçiyordu. Bunun yanında gaz ve diğer ticari faaliyetler de söz konusu. Maalesef Körfez ülkeleri bu boğazın önemini ancak savaş başladığında fark etti." dedi.

Uraymi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin geçmişteki hatalardan dersler çıkarması gerektiğini dile getirerek, "Bizim ortak düşmanımız İsrail'dir. İran için de Arap Körfez ülkeleri için de ortak düşmanın İsrail olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

ABD'nin KİK ülkelerine karşı sonsuza kadar tarafsız olmayacağına işaret eden Uraymi, "Bölge için ortak güvenlik paktı şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Uraymi, Orta Doğu'daki asıl büyük rekabet gücünün nükleer rekabet ve bölgedeki su yolları kapsamında olduğunu dile getirerek, "Bu gelişmeler ayrıca ABD'nin Körfez'de kalıcı olmayacağını gösterdi. 1980'li yıllarda kurulan ABD üsleri de bitti. ABD'nin bölgedeki varlığı da bitti." diye konuştu.

Bölgesel entegrasyonun temeli güven olmalı

IKBY Başbakanı Danışmanı Taha, Orta Doğu'da kalıcı bir bölgesel sistemin ortak ilkeler temelinde inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Bir entegrasyondan bahsedecek olursak, öncelikle güvene dayalı bir entegrasyon olması gerekiyor. Dolayısıyla güven bu işin püf noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Bölgesel sorunların çözümünde yerel aktörlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Taha, "Bizim bir problemimiz varsa, bu problem bizim problemimizdir. Bu problemlerin çözümlerini bizim bulmamız gerekmekte." görüşünü paylaştı.

Taha, bölge ülkelerinin ortak bir gelecek için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Daha iyi bir gelecek için el birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü Qanit de ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının ülkenin bölgesel işbirliği imkanlarını kısıtladığını, 2021'de göreve gelen yeni yönetimin bölge ülkeleriyle dengeli ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen bir dış politika benimsediğini aktardı.

Afganistan'ın bölgesel ticaret ve enerji koridorları açısından stratejik önemine dikkati çeken Qanit, ülkenin yalnızca askeri ve güvenlik boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini, tarihi İpek Yolu'nun önemli güzergahlarından biri olan Afganistan'ın bölgesel ekonomik işbirliğinde yeniden önemli bir konuma gelebileceğini söyledi.

Kaynak: AA