İstanbul'da 28.5 Milyon Lira Dolandırıcılığı: Karı Koca Gözaltına Alındı

İstanbul'da 28.5 Milyon Lira Dolandırıcılığı: Karı Koca Gözaltına Alındı
Güncelleme:
İstanbul'da bir lokantada tanıştıkları dolandırıcıdan, hazine arazilerini ihaleye girmeden alacakları vaadiyle toplam 28 milyon 500 bin lira dolandırılan 5 kişi, şüphelilerin yakalanmasını sağladı. Şüphelilerden biri, televizyon yarışmasında birinci olarak tanınıyor.

İSTANBUL'da bazı kişileri, 'sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek' dolandırıp 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yapan karı koca gözaltına alındı. Şüphelilerden Reyhan Ş.'nin bir televizyon kanalının yemek yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medya hesabında binlerce takipçisi bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden koca M.S.S. (41) tutuklanırken eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Mağdurlar, polise verdikleri ifadede şüpheliyle Rehyan Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek 'Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu' söylediğini anlattılar. Mağdurlar ifadelerinin devamında "Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık" dediler.

TELEVİZYONDA YAYINLANAN AŞÇILIK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişinin, şüpheli M.S.S.'ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği belirlendi. Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Reyhan Ş.'nin bir televizyon programında yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu ve lokantası bulunduğu ayrıca sosyal medya üzerinde binlerce takipçisi bulunduğu tespit etti.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
