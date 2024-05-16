Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 19 Mayıs Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen 'Kurtuluş'a Giden İlk Adım' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte Türk bayrakları taşındı ve marşlar söylendi. Yürüyüş, Atatürk'ün Samsun'a hareket ettiği Karaköy Rıhtımı'nda sona erdi. Törenlerde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşe Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş belediyeleri işbirliğiyle düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da "Kurtuluş'a Giden İlk Adım" yürüyüşü yapıldı.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş belediyeleri işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları taşıyıp, marşlar söyledi.

Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan yürüyüş, Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiği Karaköy Rıhtımı'nda sona erdi.

Rıhtımda düzenlenen törende ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından rıhtımda bulunan İlk Adım Anıtı'na çiçek bırakıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce yaktığı ateşinin tüm Anadolu'da büyüdüğünü söyleyerek, "Halk onurlu bir yaşam istiyordu. Bunun karşısında kimse duramazdı." dedi.

Güney, gençlerin yürüyüşe sahip çıkmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan, milli iradenin adımını anmak için buluştuklarını belirtirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat da tarihi bir ana tanıklık ettiklerini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük adımı olduğunu dile getirdi.

Gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, şiirler okunup halk oyunları gösterisi yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beşiktaş İstanbul Beyoğlu Karaköy Gençlik Samsun Şişli Spor Etkinlik Politika Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title