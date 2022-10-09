İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU(içeriden görüntler)İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDUGökçe KARAKÖSE İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Galataport'ta incelemelerde bulundu.
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU(içeriden görüntler)
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU
Gökçe KARAKÖSE İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Galataport'ta incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki evinden 11.45 sıralarında çıkarak, İstanbul Galataport'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel