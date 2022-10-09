İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU(içeriden görüntler)İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDUGökçe KARAKÖSE İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Galataport'ta incelemelerde bulundu. İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU(içeriden görüntler) İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GALATAPORT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU Gökçe KARAKÖSE İSTANBUL, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Galataport'ta incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki evinden 11.45 sıralarında çıkarak, İstanbul Galataport'a geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet etti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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