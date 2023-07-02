Bakırköy sahilinde seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında çıkan kavga anları kameraya yansıdı. Bir seyyar satıcının yasak yerde satış yapması üzerine zabıta ekipleri tarafından müdahale edilmek istendi ancak diğer seyyar satıcılar da olaya karışınca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

Kavga anları kameraya yansıdı

İSTANBUL - Bakırköy sahilinde seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Zabıta ekipleriyle seyyar satıcıların birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Bakırköy sahilinde çekirdek satan bir seyyar satıcının tezgahına yasak yerde satış yaptığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından el konulmak istendi. Ancak seyyar satıcı buna direndi. Bu sırada diğer seyyar satıcılar da olaya karışınca tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Zabıtalarla seyyar satıcılar birbirine girdi. Kavga vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, bir seyyar satıcı fenalık geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan seyyar satıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.