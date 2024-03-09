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İstanbul Bisiklet Kenti Olacak

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi. Bakan Bak, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda, 1653 bisikletle 'Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı'nı oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un bisiklet kenti olacağını söyledi.

Bakan Bak, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda, 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Bak, 2024'ü hareketlilik yılı ilan ettiklerini belirterek, "İstanbul, bir bisiklet şehri olacak. Belediye Başkanımız Murat Aydın, bisikletin gelişmesi için çok çaba gösterdi. Bakanlık olarak herkesi hareket etmeye davet ediyoruz. Yürüyüşe davet ediyoruz. Bisiklete binmeye davet ediyoruz. Spor salonlarımıza davet ediyoruz. Yüzme havuzlarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelenin en büyük görevlerinden biri olduğunu kaydederek, "Analara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alın spor tesislerine gelin. Bağımlılıkla mücadele için, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için herkesi spor tesislerine bekliyoruz. İstanbul değişecek. İstanbul, spor kenti, bisiklet kenti olacak." ifadelerini kullandı.

Aydın : "İstanbul, dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacak"

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Spor Ormanı'nın dokuz milyon metrekare yeşil alana sahip olduğunu aktararak, "Murat Kurum başkanımızın Beykoz'a, dünyanın en büyük spor ormanının yapılmasında büyük katkısı oldu. Murat Kurum başkanımızla İstanbul dünyanın bir numaralı bisiklet şehri olacak. Pekala İstanbul bisiklet şehri olunca ne olacak? Sağlık harcamalarında en az üç yüz milyar lira tasarruf edeceğiz. Daha huzurlu olacağız, daha eğlenceli olacağız." şeklinde konuştu.

Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da her yaştan bireyin daha sağlıklı, daha güçlü, daha zinde olması için çaba harcadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından rekor kırılan 1653 bisiklet, katılımcılara kurayla dağıtıldı. İlk çekilişleri Bakan Bak ve Murat Kurum yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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