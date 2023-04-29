İSTANBUL-BAKAN VARANK TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULARIYLA BİR ARAYA GELDİ -1

TÜRKİYE'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için 36 bin kişi arasından Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever seçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk uzay yolcularıyla bir araya geldiği toplantıda, 'Ülkemizin ileride adım atacağı insanlı uzay görevleri için öncü olacaklar" dedi. İki uzay yolcusu da, duydukları gururu ifade ederken, onları aileleri de yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için binlerce kişi arasından seçilen bir asil, bir yedek olmak üzere iki aday belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023'te Türkiye'nin ilk uzay yolcularından asil ismin 44 yaşındaki Alper Gezeravcı ve yedek ismin 31 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever olduğunu duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Varank, 'İnşallah Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler. Adaylarımız dört dörtlük adaylar, hiçbir eksiklikleri yok. İleride çok büyük gurur yaşatacaklar" diye konuştu.

"EĞİTİMLERE BAŞLAMIŞ DURUMDALAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay görevlerinin titizlikle yürütülmesi gereken hassas süreçler olduğuna dikkat çekti ve bu süreçte neler yaptıklarını anlattı. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan gençler dahil, 36 binin üzerinde başvuru aldıklarını, adayların birçok farklı testten geçtiklerini belirten Bakan Varank, 'Asil olarak seçilen Türk uzay yolcumuz Alper Gezeravcı. Alper Gezeravcı, Uzay İstasyonu'ndaki görevini inşallah başarıyla tamamlayarak gururla ülkemize geri gelecek. Kendisi uzun yıllardır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda şanlı ordumuza hizmet ediyor. Önemli başarılara imza atmış kahraman bir pilotumuz. 2 numaralı Türk Uzay Yolcumuz ise Tuva Cihangir Atasever. Cihangir de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan idealist, genç bir mühendis arkadaşımız. İki arkadaşımız da Axiom Space tarafından verilecek eğitimlerine başlamış durumdalar" şeklinde konuştu.

"13 TANE DENEY VE TEST YAPACAKLAR"

Bakan Varank, 'Astronotların yaşamsal faaliyetlerini Uzay İstasyonu ortamında gerçekleştirmelerini sağlayacak teorik ve pratik eğitimler, uzay ortamında gerçekleştirecekleri bilimsel deneylerde kullanacakları uzay istasyonu altyapılar hakkındaki eğitimler, olası risk durumlarına karşı hazırlık eğitimleri, bunların yanında fırlatma aracı hakkındaki teknik eğitimler, fırlatma süreci ve dünyaya dönüş sırasındaki oryantasyon eğitimleri, Türk uzay yolcusunun alacağı eğitimlerden yalnızca birkaç tanesi. Yine arkadaşlarımız bilim misyonu çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek bilimsel deneylere yönelik eğitimleri de ülkemizdeki araştırmacılarımızdan, bilim insanlarımızdan alacaklar. Uzay yolcumuz, 14 gün sürecek görevi boyunca insan araştırmalarından biyoteknolojiye, malzeme bilimlerinden fiziğe kadar farklı alanlarda 13 tane deney ve test yapacak" ifadelerini kullandı.

"10 YIL TÜBİTAK VE TUA BÜNYESİNDE ÇALIŞACAKLAR"

Bakan Varank, 'Bu şerefli görevi yerine getirecek uzay yolcularımız ülkemize döndükten sonra en az 10 yıl süre ile TÜBİTAK ve TUA bünyesinde çalışacak. Özellikle gençlerimiz arasında uzay farkındalığını artıracak, çocuklarımızı, evlatlarımızı, bilime ve teknolojiye teşvik edecek etkinlikler gerçekleştirecekler. Gençlerimizi rol model olacaklar. Ülkemizin ileride adım atacağı insanlı uzay görevleri için öncü olacaklar. Uzay yolcularımızın uzayla buluşma zamanı olarak 2023 yılı son çeyreği planlanıyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ay yıldızlı al bayrağımızı arkadaşlarımız uzayda gururla temsil edecekler" dedi.

"BENİM İÇİN LİMİT GÖZÜMÜN GÖREBİLDİĞİ UÇAKLARDI"

Uzay yolcularından asil listede yer alan 44 yaşındaki Alper Gezeravcı, 'Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotu olarak eğitim aldım ve göreve başladım. Milli Uzay Programı vesilesiyle, bu programa başvurma şansım oldu. Bu sürece başvuran bir aday olarak bana ilk bu duyuru duyduğumda zihnimde canlanan şuydu. Güzel ülkemizin insanlarının girdiği hiçbir yolda başarılı olamayacağı hiçbir adım yoktur. Çocukken, büyüklerim tarafından ne olmak istediğim sorulduğunda, benim için limit gözümün görebildiği, gökyüzünde uçan uçaklardı. Bugünün çocuklarına, gelecek nesillerimize, hayallerinin limitini gözleriyle görebildikleri ufuk hattının ötesine, uzaya taşımalarına imkan veren devletimize, milletimizin imkanlarına müteşekkirim" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK MUTLULUK, EN BÜYÜK ONUR"

Yedek uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever de, '2017 yılında Türkiye'ye geri döndüm ve hep hayalim olan uzay alanında çalışmak için fırsatları aramaya başladım. Karşıma çıkan, bana en manalı gelen fırsat da Roketsan'da uzay sistemleri direktörlüğünde Türkiye'nin ilk uydu fırlatma aracını geliştirme faaliyetiydi. Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Türk Uzay Yolcusu' sürecini duyduktan sonra tabii ki başvurdum. 11 ay süren, yoğun bir süreçten sonra şu an karşınızdayım. Hayatımdaki en büyük mutluluk, en büyük onur. Hedefim, planım bundan sonra bize yüklenen bu tarihi görev hasebiyle, üzerimize yüklenen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek. Ülkemizin uzay alanında söz sahibi olabilmesi, menfaatlerinin gerçekleşebilmesi, uzay çalışmaları kapsamında bir uzay ekosistemi vesilesiyle, oluşacak uzay ekonomisinin, ülkemizin tüm insanlarının refah seviyesini artırma yönünde gece gündüz çalışmak olacak" dedi.

AİLELER DE ÇOCUKLARININ HEYECANINA ORTAK OLDU

İki uzay yolcusunun ailesi de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Alper Gezeravcı'nın annesi Sıdıka Gezeravcı, 'Gurur duyuyorum. Çok memnunum. Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Biraz heyecanlandım. Güzel bir görev, sürekli havada. Uçakla ilgilendiği için bir endişem yok. Sakin bir çocuk, küçüklüğünden beri başarılı bir çocuk" dedi.

Baba Ali Gezeravcı ise, 'Bu yaşa gelmiş olan evlatlarımla gurur duyuyorum. Bu yavrum son neticeyi almadan bize bilgi vermedi. Bilgi verdikten sonra da çok mutlu olduk. 36 bin kişi içerisinde seçim yapılıp da en başarılı olanın oğlum olması beni gururlandırdı. Vatanımız, bayrağımız, toprağımız için canımız feda olsun" ifadelerini kullandı.

Tuva Cihangir Atasever'in annesi Melahat Atasever de, 'Türkiye'ye inanılmaz faydası olacağını düşünüyorum. Gurur duyuyorum, mutluyuz. Cihangir her zaman çalışkan, düzenli disiplinli ve başarılı bir çocuktu" dedi.

Baba Zakir Atasever ise, 'Hem mutlu hem gururluyum. Sadece bize değil tüm çevremize, ülkemize, milletimize, insanlığa bu güzel çalışmalarla katkı yapacağı için mutluyum. Bu kadar büyük ideallerin yanında riskleri bana göre ihmal edebiliriz. Ayaklarına taş değmesin, güle gitsinler, güle güle gelsinler" diye konuştu.