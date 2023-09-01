İstanbul Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni düzenlendi

Emre Can URAN / İstanbul, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 2023-2024 adli yıl açılış töreni düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında düzenlenen açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, başsavcı vekillerinin yanı sıra adliyede görev yapan hakim ve savcılar, çok sayıda adliye personeli ile Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ve 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı da törene katılanlar arasındaydı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun "Tüm yargı mensuplarının yeni adli yılını tebrik ediyor, sağlık, huzur, adalet dolu bir adli yıl geçirmemizi temenni ediyorum" dedi. Başka adliyelere atanan meslektaşlarına emekleri için teşekkür eden Altun, yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul adliyelerinde hakim ve savcı sayısının arttığını ifade ederek yeni atananlara "Hoşgeldiniz" dedi. Altun, "İstanbul diğer şehirlere nazaran hem iş, hem de çözümü derin hukuki bilgi gerektiren karmaşık davalarıyla nispeten farklılık arz etmektedir. Bu nedenle İstanbul hakimi ve savcısı olmak hem bir ayrıcalık, hem de ağır bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamanın zorluklarına rağmen üstün bilgi, tecrübe ve azami hassasiyet gerektiren bu ulvi görevi başarıyla yürüten siz kıymetli meslektaşlarıma, en içten saygı ve şükran duygularımı ifade etmeyi borç bilirim" diye konuştu. Avukatlık mesleğinin zahmetli bir meslek olduğunu, adaletin tecellisinde avukatların ve baroların yargı sisteminin ayrılmaz parçası olduklarını ifade eden Altun, "Hakim savcılar olarak kendilerine her türlü yardımı ve kolaylığı göstermek adalet hizmetinin bir gereğidir" dedi. Kolluk görevlilerinin de kamu düzeninin korunmasında önemli rol oynadıklarını belirten Bekir Altun, "Anayasamızda teminat altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği gibi temel hak ve hürriyetlerin kağıt üstünde kalmaması, uygulamada etkin şekilde korunmasında bizlere büyük sorumluluk düşmektedir" diye konuştu. Bekir Altun, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile birlikte tüm adalet şehitlerini de yad ederek konuşmasını tamamladı. Konuşmanın ardından atrium alanında kokteyl verildi.