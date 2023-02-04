İSTANBUL-15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ Güncel Haberler ESENLER'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. ESENLER'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durduran ekipler, kış lastiği denetimi yaptı. İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde gerçekleştirilen denetimde, otobüslerin lastik diş derinlikleri 4 milimetrelik yasal sınır göz önünde bulundurularak ölçüldü, takografları kontrol edildi. Şoförlerin ise belge ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Otogar çıkışındaki denetim yaklaşık iki saat sürdü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Demokrasi İstanbul Güncel Haberler

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