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İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 35.000'i Aştı

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Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 35.000'i aştı. İsrail ordusu son 24 saat içinde 63 Filistinliyi öldürdü ve 114 Filistinliyi yaraladı. Toplam ölü sayısı 35.034'e, yaralı sayısı ise 78.755'e ulaştı.

GAZZE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 35.000'i aştı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 63 Filistinliyi öldürüp 114 Filistinliyi yaraladığı, böylece İsrail saldırılarının başladığı geçen Ekim ayından bu yana toplam ölü sayısının 35.034'e, yaralı sayısının ise 78.755'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, enkaz altında halen çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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