İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında bir haftada 3 binden fazla ağaç zarar gördü

Güncelleme:
Filistin Tarım Bakanlığı, son bir haftada İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda Batı Şeria'da 3 bin 413 ağacın zarar gördüğünü açıkladı. Zarar gören ağaçların çoğunluğunu zeytin ağaçları oluşturmakta ve tarım sektöründe büyük tahribata yol açıldığı bildirilmektedir.

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu, son bir haftada işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çoğunluğu zeytin ağacı olmak üzere 3 bin 413 ağacın zarar gördüğünü belgeledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11-18 Aralık'ta İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında ciddi artış yaşandığı ve bunun tarım sektöründe büyük tahribata yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, saha ekiplerinin Ramallah ve El-Bire ile Nablus kentlerinin saldırılardan en fazla etkilenen bölgeler olduğunu tespit ettiği, zarar gören ağaçların büyük bölümünün zeytin ağaçlarından oluştuğu kaydedildi.

Söz konusu dönemdeki saldırıların, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, ağaçların sökülmesi, yüzlerce metre uzunluğundaki sulama şebekelerinin zarar görmesi, koyunların öldürülmesi veya çalınması, hayvan yemlerinin imha edilmesi ve kümes hayvanı çiftliklerinin yıkılmasını kapsadığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, saldırıların yol açtığı toplam maddi zararın 2,5 milyon doları aştığı öne sürüldü.

Filistin Tarım Bakanlığı açıklamasında, "İsrail, Filistin kimliğinin ve direnişinin sembolü olan zeytin ağacını doğrudan hedef alarak; araziye el koyma, yıkım emirleri çıkarma ve çiftçileri ağaçlarını kendi elleriyle sökmeye zorlama politikalarını sürdürmekte, bu yolla psikolojik ve ahlaki zarar vermeyi amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin daha önce yayımladığı bir raporda, İsrail'in geçen yıl kasım ayında "el koyma, kamulaştırma ve devlet arazisi sınırlarının değiştirilmesi" kararlarıyla Filistinlilere ait 2 bin 800 dönüm araziyi ele geçirdiği belirtilmişti.

Filistin Yönetimi verilerine göre, İsrail 2025 yılının başından bu yana Filistin toprakları üzerinde kontrol sağlamak amacıyla 53 askeri işgal emri yayımladı.

Bu durum, askeri gerekçelere dayalı el koyma uygulamalarında kayda değer bir artışa işaret ediyor.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazla kişi yaralandı ve geniş çaplı yıkım meydana geldi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
