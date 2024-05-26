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İsrail Polisi Göstericilere Müdahale Etti

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İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale etti. Göstericiler, esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası taleplerini dile getirdi.

TEL İsrail polisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası talebiyle başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye TOMA ve atlı birliklerle müdahale etti.

İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılımla sürdü.

Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçimlere gidilmesini istedi.

Göstericilerin bir kısmı akşam geç saatlere doğru dağılmaya başlarken Kaplan Caddesi'nin göbeğinde kalan bir grup ise ateş yaktı.

Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlik ve TOMA ile müdahale etti, en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bölgede yaşanan olayda en az bir kişi yaralandı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde bu cumartesi de gösteriler düzenlemişti.

Hamas, ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 binden fazlası çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 79 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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