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İsrail Ordusu Lübnan'a Ağır Topçu Atışıyla Saldırdı, 1 Sivil Yaralandı

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İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısına karşılık olarak Lübnan'ın güneyine ağır topçu atışı düzenledi. Saldırı sonucunda bir sivil yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda bugüne kadar birçok kayıp yaşandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik ağır topçu atışıyla düzenlediği saldırıda 1 sivil yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre İsrail ordusu Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşılık verdi.

İsrail güçleri, 155 milimetrelik toplarla Hizbullah'ın saldırı gerçekleştirdiği Şebaa beldesindeki bazı hedefleri vurdu.

Bir top mermisinin bir eve isabet etmesi sonucunda 21 yaşındaki bir kızın yaralandığı kaydedildi.

Yaralı kızın ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 166 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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