İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda altyapıyı tahrip ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde yer alan Cenin Mülteci Kampına düzenlediği sistematik baskınlar ve gözaltıların yanı sıra kampın bulunduğu şehrin altyapısını da hedef alarak Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.

Cenin Mülteci Kampında Filistinli direniş gruplarının varlık gösterdiği biliniyor. İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarının ardından Cenin Mülteci Kampına düzenlediği baskınların şiddetini artırdı. Günlerce süren baskınlarda İsrail ordusuna ait iş makineleri kamptaki yolları kazarak yaklaşık 20 bin Filistinlinin yaşadığı kampın altyapısını sistematik bir biçimde tahrip ediyor.

İsrail ordusunun neredeyse gün aşırı baskın düzenlediği Cenin Mülteci Kampının yanı sıra Cenin kenti de İsrail askeri iş makinelerinin hedefi haline geldi. İş makineleriyle Cenin kentinin en işlek noktalarını birbirine bağlayan döner kavşak ve caddelerdeki asfaltı kazıyan İsrail güçleri, temiz ve atık su şebekesi borularını patlattı.

Cenin Belediye Başkanı Nidal Ebu Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son iki yıldır Cenin'e düzenlediği baskın ve saldırıların şiddetini 7 Ekim'den sonra artırdığını söyledi.

İsrail'in 50 bin nüfusu olan Cenin'in alt yapısını kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Ebu Salih, 20 Şubat gecesi düzenlenen baskında kentteki yolların, su şebekesi ve altyapının tahrip edildiğini aktardı.

Ebu Salih, "İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampındaki altyapının önemli bir kısmını yok etti. Bunun yanı sıra Doğu Mahallesi'nde de büyük zarara yol açtı. İsrail ordusu şimdi çarşı ve şehrin ticari bölümünü hedef almaya başladı." diye konuştu.

İsrail güçlerinin askeri iş makineleriyle kentin en işlek noktalarının kesiştiği caddeleri kazıdığını ve altyapıya hasar verdiğini aktaran Ebu Salih, "İsrail işgali şehrin kuzeyi ile güneyi ve doğusu ile batısını birbirine bağlayan noktaları hedef almaya başladı. İsrail işgalinin işleyiş mantığı ve yöntemi, Cenin kenti ve mülteci kampında Filistin halkının iradesini kırmayı amaçlıyor" şeklinde konuştu.

Cenin Belediye Başkanı, İsrail ordusunun kentteki temiz ve atık su şebekesini tahrip etmesi sonucu yaklaşık 30 bin kent sakininin haftalarca su kesintisi yaşadığını dile getirdi.

Cenin'in adeta "küçük Gazze"ye dönüştüğünü ifade eden Ebu Salih, kentte son iki yılda İsrail askerleri tarafından öldürülenleri defnetmek için 5 yeni mezarlığın açıldığını, insanların hayatının giderek zorlaştığını belirtti.

Cenin Mülteci Kampındaki tahribat her geçen gün artıyor

Cenin Mülteci Kampı, 20 bin nüfusun yanında silahlı direniş gruplarının yoğunluğuyla biliniyor. İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bugüne Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda yolları kazması nedeniyle kamptaki sokaklar toprak yola dönüşmüş durumda.

Kampta yaşanan şiddetli çatışmaların izleri yanmış siyah duvarlarda, terkedilmiş evlerde, binalardaki kurşun izlerinde açıkça görülüyor.

Kampın duvarlarına asılmış veya resmedilmiş, İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli direnişçilere ait resimlerin tahrip edildiği dikkati çekti.

İsrail özel kuvvetlerinin, kampa düzenlediği baskında kuşattığı ve patlayıcılarla saldırdığı bir evin giriş katındaki dükkan yanık izleriyle kaplanmış durumda. Roket atılan evin sakinleri daireyi temizlemeye çalışıyor. Kadın ve çocuk ev halkı, molozu ve kullanılamaz hale gelmiş eşyaları süpürerek dışarı atıyor. Evin duvarlarındaki şarapnel izleri açıkça görülüyor. Ev sakinlerinden bir kadın, İsrail askerlerinin çocuklarıyla kendisini evinden çıkardıktan sonra yoğun patlayıcılarla binanın giriş katını patlattığını ve büyük dehşet yaşadıklarını anlattı.

İsrail askerleri ile kamptaki direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 Filistinli öldürüldü

AA muhabirine konuşan kamp sakinlerinden Fadi Isam Dbayye, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı sırada bileklerinde oluşan derin kelepçe izlerini gösterdi.

Sivil kıyafetli İsrail askerlerinin kampta yaşayan komşusunu aradığını aktaran Dbayye, askerlerin gözlerini bağladıktan sonra kendisini bir askeri üsse götürdüklerini, burada sorgulandığını ve birkaç saat sonra serbest bırakıldığını söyledi.

İsrail askerleri ile kamptaki direnişçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 Filistinli öldürüldüğünü belirten Dbayye, gün aşırı Cenin Mülteci Kampına saldıran İsrail ordusunun kamp sakinlerini yıldırmaya çalıştığını dile getirdi.

Cenin Mülteci Kampı, İsrail ordusunun hedefinde

Cenin Mülteci Kampı son yıllarda sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

İsrail askerlerinin üst üste düzenlediği baskınlar nedeniyle kayıplar yaşayan kamp sakinleri yaralarını saramıyor.

Kampa iş makineleriyle giren İsrail ordusu, yolları kazıyor, sembol yapıları yerle bir ediyor ve evlere hasar veriyor. Kampta meydana gelen yıkım her geçen gün artıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad Hareketi gibi fraksiyonların askeri kanatlarının Cenin'de tek çatı altında birlikte hareket ettiği biliniyor.