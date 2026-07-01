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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yardım Derneğini Kapattı ve Bir Okulun Oyun Sahasını Yıktı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yardım Derneğini Kapattı ve Bir Okulun Oyun Sahasını Yıktı
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde faaliyet gösteren Tadamun Derneği'nin merkezini kapatırken, Beytüllahim'de bir spor sahasını yıktı. Derneğin bir yıl süreyle kapatıldığı duyuruldu.

RAMALLAH, 1 Temmuz (Xinhua) -- İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Nablus kentinde faaliyet gösteren Tadamun Derneği'nin merkezini kapattığı ve Beytüllahim'de bir spor sahasını yıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin merkezine giren İsrail'e ait askeri araçlar, derneğin merkezine baskın düzenledi.

Kaynaklara göre İsrail güçleri, derneğin genel merkezinin girişine bir tabela astı ve derneğin bir yıl boyunca kapatıldığını duyurdu. Tabelada Arapça ve İngilizce olarak derneğin "yasadışı olduğu ve terörizmi desteklediği" yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Nablus Valisi Gassan Daglas, derneğin uzun yıllardır bağışlar yoluyla ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladığını belirterek, kapatma kararını kınadı ve kararın Filistinlilere yönelik yardımların sürmesini engelleyemeyeceğini söyledi.

İnternet sitesindeki bilgilere göre, 1956 yılında Nablus'ta kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Tadamun Derneği, yetimler ve yoksul aileler için bağış toplayıp dağıtıyor. Derneğin bu amaçla yönettiği eğitim kurumları ve yürüttüğü sosyal ve sağlık hizmetleri de bulunuyor.

Beytüllahim'in batısındaki Bettir kasabasının Belediye Meclisi Başkanı Ekrem Bedir'in verdiği bilgilere göre İsrail güçleri kasabadaki erkek ortaokulunun oyun alanını da yıktı.

İsrail ordusundan henüz iki olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Xinhua
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