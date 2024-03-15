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İsrail, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere kısıtlamaları sürdürüyor

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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk cumasında da Filistinlilere kısıtlamalar getirmeye devam ediyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak birçok kişiyi geri çevirdi. Ayrıca, sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmediği ve ambulans ekiplerine saldırıldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-iAksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar Ramazan ayının ilk cumasında da devam ediyor.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak konuşlandı.

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi özellikle de belirli yaş grubunun altındakileri demir bariyerlerden geri çevirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermediği ve Aksa'ya gelen ambulans ekiplerine saldırdığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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