İsrail, İran'a karşılık vermeye hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin birkaç gün sürecek çatışmalara ve İran'a karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu, İran'ın 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini doğruladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrailli yetkililer, İran'dan düzenlenen saldırılar karşısında birkaç gün devam edecek saldırılara hazırlanıyor. Haberde, İsrail'in saldırılara karşılık vermesinin beklendiği paylaşıldı.

İsrail'e yönelik İHA saldırısının sadece İran'dan değil, Yemen ve Irak'tan da düzenlenmiş olabileceği belirtildi.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcülüğü AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e 100'den fazla İHA ile saldırı düzenlendiğini doğruladı.