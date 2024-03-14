İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çocukları etkiliyor

GAZZE, 14 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları en çok masum çocukları etkiliyor.

Filistin'de sevgi ve şefkat dolu bir çocukluktan mahrum kalan çocuklar, her gün açlık, katliam ve ölümün dehşetiyle yüz yüze kalıyor.