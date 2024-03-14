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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları çocukları etkiliyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar, masum çocukları en çok etkiliyor. Filistin'deki çocuklar, sevgi ve şefkat dolu bir çocukluktan mahrum kalarak, her gün açlık, katliam ve ölümün dehşetiyle karşı karşıya kalıyor.

GAZZE, 14 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları en çok masum çocukları etkiliyor.

Filistin'de sevgi ve şefkat dolu bir çocukluktan mahrum kalan çocuklar, her gün açlık, katliam ve ölümün dehşetiyle yüz yüze kalıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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