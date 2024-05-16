İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 100'den fazla bilim insanı ve akademisyen hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100'den fazla bilim insanı ve akademisyenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 ayı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgal ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşında 100'den fazla bilim insanı, akademisyen, profesör ve araştırmacıyı öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in eğitim sektörünü hedef aldığı, bilim adamlarını ve araştırmacıları tamamen ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtilirken, Gazze'deki bombardımanlarda aralarında üniversitelerin de bulunduğu 103'ten fazla eğitim merkezinin tamamen, 311 eğitim merkezinin ise kısmen yok edildiği kaydedildi.

İsrail'in bilim adamlarını öldürdüğü ve suikast düzenlediği, ABD yönetiminin ise saldırıların devamına katkıda bulunduğu ifade edildi.

İşlenen tüm bu suçlardan tümüyle İsrail ve ABD'nin sorumlu olduğu vurgulanırken dünyadaki tüm üniversitelere ve eğitim kurumlarına "soykırım kapsamına giren bu suçu kınamaları" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinlinin öldüğünü, 79 bin 205 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.