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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinli öldü

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İsrail'in Cuma günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu ise çatışmalarda iki askerinin öldüğünü açıkladı.

GAZZE, 17 Şubat (Xinhua) -- Filistinli tıbbi kaynaklara göre, İsrail'in Cuma günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu ise devam eden çatışmalarda iki askerinin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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