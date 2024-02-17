İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 20 Filistinli öldü

GAZZE, 17 Şubat (Xinhua) -- Filistinli tıbbi kaynaklara göre, İsrail'in Cuma günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail ordusu ise devam eden çatışmalarda iki askerinin öldüğünü duyurdu.