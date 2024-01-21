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İsrail, Hizbullah'a ait sağlık merkezine ve evlere hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait sağlık merkezi ve ambulans ile 5 eve hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda evler tamamen yıkıldı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait sağlık merkezi ve ambulans ile 5 eve hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Kefrkilla beldesinde yer alan "İslami Sağlık Heyeti"ne bağlı sivil savunma merkezi ve önünde duran ambulansa yönelik hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca İsrail'in Merkeba beldesinde bulunan 5 eve hava saldırısı düzenlediği ve evlerin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda 164 Hizbullah mensubu, 29 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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