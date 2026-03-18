İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İsrail'in Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Devrim Muhafızları'na bağlı Besic güçlerinin komutanı Gulam Rıza Süleymani suikastlerinden sonra İran misillemelerin dozunu artırdı. İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 3 özel uçağın İran'ın füze saldırıları nedeniyle hasar gördüğü bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş tüm şiddeti ile devam ederken; İsrail, İran'ın üst düzey isimlerine suikastlar düzenledi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Devrim Muhafızları'na bağlı Besic güçlerinin komutanı Gulam Rıza Süleymani İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

Üç kritik ismin öldürülmesinin ardından İran, misillemelerin dozunu arttırdı.İran'ın misilleme saldırısında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 3 özel uçağın İran'ın füze saldırıları nedeniyle hasar gördüğü bildirildi. Bir uçağın ağır hasar aldığı, diğer ikisinin ise hafif hasar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda 3 özel uçağın İran'ın misillemeleri nedeniyle hasar aldığı belirtildi.

3 ÖZEL UÇAK HASAR GÖRDÜ

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, havalimanı yetkilileri, İsrail'i dış dünyaya bağlayan en büyük havalimanı Ben Gurion'da park vaziyetindeki 3 özel uçağın füze saldırılarında hasar gördüğünü doğruladı.

Gazeteye konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü." ifadesini kullandı.

Haberde, bir uçağın İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen parçalar nedeniyle ağır hasar alarak yandığı, diğer ikisinin ise hafif hasar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
