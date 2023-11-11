İsrail, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenledi

İsrail'in abluka altında tutulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, kuzeyde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ile Gazze kentindeki Es-Seraya kavşağı çevresinin de bombalandığı bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir cami ve bir evin bombalandığı kaydedildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği ifade edilen açıklamada ayrıca Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin Şeyh Nasır bölgesinde El-Fera ailesine ait binanın bombalandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada Ez-Zeytun Mahallesi'nde de bir evin hedef alındığı vurgulandı.

Öte yandan hükümetin basın ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi yakınlarına, Gazze kentine, kuzeyine ve En-Nasr Mahallesi'ne yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Aynı hesaptan yayımlanan görüntülerde, İsrail güçlerinin Han Yunus kentinin En-Nimsavi Mahallesi'nde bir evi bombalamasının ardından çıkan yangının sivil savunma ekiplerince söndürülmeye çalışıldığı görülüyor.