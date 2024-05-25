Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan cevapladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe ilişkin, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamuda tasarruf tedbirleri hakkında konuşan Bakan Işıkhan, EYT'liler hakkında yaptığı açıklama da dikkat çekti.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK ZORUNDAYIZ"

Işıkhan, Tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda servislerin kaldırılmasını değerlendirerek, "Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız" dedi.

"Temel hedefimiz Türk Lirası'nın verimini artırmak ve satın alma gücünü yükseltmek" diyen Bakan Işıkhan, enflasyon düştükçe refah düzeyinin de yükseleceğini belirtirken bu çerçevede hedefin kalıcı refahı sağlamak olduğunu söyledi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için de takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti. Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi.

Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin emekli olduğunu söyledi. Kamu ve özel sektörle anlaşmalar yaparak emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri için çalışmaları sürdürdüklerini açıklayan Işıkhan, "Haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden; zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar bir çok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

KAÇ KİŞİ DAHA EYT'Lİ OLACAK?

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara da değinen Işıkhan, yaklaşık 2 milyona yakın kişinin emekli olduğunu ve 2,5 milyon kişinin de 5 yılda sisteme dahil olacağını belirtti.