İsrail'den Moskova'ya 'Yahudi cemaati ilişkilerin merkezinde' yanıtı

İsrail, Rusya ile ilişkilerin "uzun bir tarih, düzenli iletişim ve ortak çıkarlara" bağlı olduğunu belirterek, "Yahudi cemaatinin bu ilişkilerin merkezinde olduğunu" bildirdi.

İsrail ile Rusya arasındaki "Yahudi Ajansı" polemiğine ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un bugünkü demecinin ardından İsrail hükümeti, yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail Başbakanlığı Sözcüsü'nün "İsrail ile Rusya arasındaki ilişkiler uzun bir tarih, düzenli iletişim ve ortak ilişkiler üzerine kurulu. Yahudi cemaati bu ilişkilerin merkezinde duruyor." ifadelerine yer verildi.

İsrailli Sözcü, "Eğer, İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) Rusya'daki temsilciğinin önemli faaliyetlerine ilişkin hukuki bir mesele varsa İsrail her zaman olduğu gibi iki ülke arasındaki ilişkileri koruyarak diyalog kurmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında, Rusya Adalet Bakanlığının, JAFI temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurmasına ilişkin, "JAFI'nin Rus mevzuatına uyumluluğu konusunda soru işaretleri var ve bu durumu siyasileştirmemek, Rusya-İsrail ilişkilerine yansıtmamak gerekir." diye konuşmuştu.

Rusya ile İsrail arasında "İsrail Yahudi Ajansı" polemiği

Rusya Adalet Bakanlığı, geçen hafta, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi talebinde bulunmuştu. Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılmasının beklendiği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Moskova'nın, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Konuyu görüşmek üzere Rusya'ya gitmek isteyen İsrailli hukuk heyetine Moskova makamlarından henüz onay gelmediği bildirilmişti.

Yahudi Ajansı 1929'da kuruldu

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929 yılında kuruldu.

Söz konusu Ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.