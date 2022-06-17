İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi. Filistinli gençler Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah'ın naaşları Halil Süleyman Devlet Hastanesinden alınarak Büyük Cenin Mescidi'ne getirildi. Burada yüzlerce Filistinli tarafından kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler Cenin'de toprağa verildi. Cenazeye katılanlar Filistin bayrağı ve siyasi grupların flamalarını taşırken İsrail saldırılarını kınayan sloganlar attı. Filistinliler attığı sloganlarda aynı zamanda İsrail'in işlediği suçlara yanıt verilmesini talep etti. Filistin Sağlık Bakanlığı günün erken saatlerinde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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