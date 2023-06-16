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Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaşaşağı Mahallesi Mezaraltı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senirkent istikametinden Yalvaç istikametine seyir halinde olan Bekir Yıldırım (54) idaresindeki 32 YF 828 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarpmasının ardından elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.G.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Yıldırım'ın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bekir Yıldırım Senirkent Isparta Güncel Haberler

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