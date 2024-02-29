Isparta'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Bağlar Mahallesi'nde çıkan kavgada M.B'nin av tüfeğiyle yaraladığı F.Y, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından F.Y, 57 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Isparta'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Bağlar Mahallesi'nde kasap dükkanında çıkan kavgada M.B'nin av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı F.Y, tedavi gördüğü hastanede 57 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay
Isparta'da 2 Ocak'ta M.B ile F.Y arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, av tüfeğiyle ateş ederek F.Y'yi yaralamıştı. F.Y. ambulansla kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.