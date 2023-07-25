Isparta'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

ISPARTA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Çünür Mahallesi'nde 275 ve 276 caddelerin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Muhammet Ceylan'ın kullandığı 45 ZB 9484 plakalı otomobil ile Resul Yanmaz'ın kullandığı 31 AEM 178 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kontrol amacıyla hastaneye götürdü.

Mahalle sakinleri aynı kavşakta hemen her gün kaza yaşandığını belirterek, yetkililere şikayetlerini ilettiklerini ancak önlem alınmadığını söyledi. Mahalleli kavşağa hız kesici yapılmasını talep etti. (DHA)