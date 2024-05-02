Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Isparta Ayazmana Mahallesi'ndeki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Isparta'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayazmana Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.