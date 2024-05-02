Üye Girişi
Haberler

Isparta'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Ayazmana Mahallesi'ndeki metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Isparta'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayazmana Mahallesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Isparta Olay İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title