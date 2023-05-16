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Isparta'da BİLSEM bünyesinde Uzay ve Havacılık Atölyesi oluşturuldu

Isparta'da BİLSEM bünyesinde Uzay ve Havacılık Atölyesi oluşturuldu

Güncel Haberler

ISPARTA(AA) Isparta'da, Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde Uzay ve Havacılık Atölyesi kuruldu.

ISPARTA(AA) Isparta'da, Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde Uzay ve Havacılık Atölyesi kuruldu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi'nde 500 bin liralık destekle Uzay ve Havacılık Atölyesi oluşturuldu.

Teknolojik cihazlarla donatılan atölyede, uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağının yetişebilmesi hedefleniyor.

Atölyeden eğitim görecek öğrenciler için müfredat Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEİ ve Türk Hava Kurumu Üniversitesindeki uzman akademisyenlerce hazırlandı.

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Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta Güncel Haberler

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