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Isparta AFAD, depremzede çocuklara oyuncak ve kitap dağıttı

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Isparta AFAD ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında toplanan oyuncak ve kitapları depremzede çocuklara ulaştırdı. Ekipler, yaklaşık 2 bin oyuncak ve kitabı Afşin ilçesindeki konteyner kentte kalan çocuklara gönderdi ve onların mutluluğuna tanık oldu.

Isparta AFAD ekipleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası kapsamında toplanan oyuncak ve kitapları depremzede çocuklara ulaştırdı.

Ekipler, toplanan yaklaşık 2 bin oyuncak ve kitabı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki konteyner kentte kalan çocuklara gönderdi.

Hediyeleri özenli bir şekilde çocuklara dağıtan AFAD ekipleri, onların mutluluğuna tanık oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Isparta AFAD Güncel Haberler

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