Isparta AFAD, depremzede çocuklara oyuncak ve kitap dağıttı

Isparta AFAD ekipleri Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası kapsamında toplanan oyuncak ve kitapları depremzede çocuklara ulaştırdı.

Ekipler, toplanan yaklaşık 2 bin oyuncak ve kitabı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki konteyner kentte kalan çocuklara gönderdi.

Hediyeleri özenli bir şekilde çocuklara dağıtan AFAD ekipleri, onların mutluluğuna tanık oldu.