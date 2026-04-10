İspanya, yeni dönemde Türkiye'yi "cazip bir fırsatlar penceresi" olarak görüyor

İspanya Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından oluşacak yeni dönemde Türkiye'yi cazip bir fırsatlar penceresi olarak gördüğünü söyledi.

Bakan Cuerpo, Madrid'deki Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanlığı binasında Anadolu Ajansı (AA) ve bir grup yabancı basına özel açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile kurumsal ve hükümet düzeyinde gerçekten mükemmel bir ilişkimiz var." diyen İspanyol bakan, birkaç ay önce Türkiye'ye gittiğini, önemli sayıda İspanyol şirketi ve yatırımcının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve bunu daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.

Cuerpo, Türkiye ve İspanya'nın özellikle dış politikalarındaki yakınlığının diğer ikili ilişkilere de olumlu yansıdığını vurgulayarak, "Çok uyumlu bir ortak vizyon var. Bu ikili ilişkileri güçlendiriyor. Her iki ülkedeki şirketler varlıklarını güçlendirmek istiyor. Özellikle yeni dönemde bu daha da belirgin hale gelecektir. Türkiye'nin İspanyol şirketler için cazip bir fırsat penceresi olduğuna inanıyorum. Yaptığımız çalışmalar ve çabalar bunun için." dedi.

"ABD ile aynı şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir tehdit görmedik"

Diğer yandan ABD'nin İran'a yönelik saldırılara destek vermediği için ABD Başkanı Donald Trump tarafından "ticari ilişkilerin kesilmesi" başta olmak üzere bazı tehditlere maruz kalan İspanya'nın bu ülke ile olan mevcut ilişkilerini de değerlendiren Cuerpo, "ABD ile aynı şartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir tehdit görmedik." açıklamasında bulundu.

Bakan Cuerpo, gerek AB gerekse ABD'nin mevcut anlaşmaları sürdürdüğünü, İspanya'nın da ABD ile olan ilişkilerini güçlendirmek istediğini, kısa bir zamanda Boston'da ticaret ofisi açarak buradaki İspanyol şirketlere yardımlarını artıracaklarını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bu ülkenin verdiği karşılıkla başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların nereye gideceğinin bilinmediğini belirten İspanyol bakan, "ateşkes ile birlikte başlayan müzakerelerin nasıl sonuçlanacağının, Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağının, enerji akışının garanti edilip edilmeyeceğinin halen belirsiz olduğunu" vurguladı.

"İspanya önemli bir aktör, oyuncu olmak istiyor"

İspanya'nın doğal ve temel ticaret ortakları olduğunu, AB'nin temel ilkelerini savunduklarını dile getiren Cuerpo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB'nin ikili ticari ilişkilerini çeşitlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Yeni coğrafi, uluslararası ve ekonomik dönemde İspanya önemli bir aktör, oyuncu olmak istiyor. Önemli aktörden kastım, uluslararası alanda kilit ortaklar ve önemli oyuncularla dengeli ilişkiler kurabilmek ve serbest ticaret anlaşmalarımız olan ortak sayısını artırarak olabildiğince çeşitlilik sağlamaktır. Bu yüzden Mercosur, Hindistan, Avustralya, Endonezya ile anlaşmalar önemlidir. Biz tek değiliz."

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 11-15 Nisan'da Çin'e yapacağı ziyaretin önemli olduğunu vurgulayan Cuerpo, Çin ile ticaret açığının düşürülmesi için çalıştıklarını kaydetti.

İspanya'nın Çin ile ticaret açığı, ithalattaki yüzde 11'lik keskin artışın etkisiyle 2025 yılında 42 milyar avroyu aşarak rekor seviyeye ulaşmıştı.