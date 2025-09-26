İspanya'da Filistin'e Destek Eylemleri Spor Dünyasına Taşındı

İspanya'da son dönemlerde artan Filistin'e destek ve İsrail'i protesto eylemlerine gerek spor gerekse ekonomide yenileri eklendi.

Barselona Belediye Meclisi, "İsrail devleti adıyla anılan spor takımlarının, 2026 Tour de France'a katılmasını engellemek için gerekli tüm önlemlerin alınmasına" ilişkin öneriyi onayladı.

Filistin ile dayanışma içinde İsrail'i protesto etme konusunda kararlılığını sürdüren Barselona Belediyesinde sol görüşlü partilerin oylarıyla kabul edilen karar gereği, ayrıca "takımların veya sporcuların İsrail devleti adı altında, İsrail devletini temsil ederek ve oradan finans desteği alarak katıldığı Barselona'daki her türlü spor etkinliğine Barselona Belediyesinin desteğinin geri çekileceği" belirtildi.

Barselona Belediye Başkan Yardımcısı Maria Eugenia Gay da yaptığı konuşmada, "Belediye Meclisinin Barselona'nın sorumluluk sahibi olduğu alanlarda, İsrail'in ekonomik projeksiyonlarının vitrini olarak kullanımının önlenmesi için çalışacağının" güvencesini verdi.

Gay, aynı zamanda, Barselona'da Dünya Mobil Kongresi'nde İsrailli şirketlerin varlığının engellenmesi konusunda da ısrarcı olacaklarını kaydetti.

İspanya'da eylülde yapılan bisiklet turu La Vuelta, İsrail karşıtı gösterilerle anılmış, final etabının olduğu Madrid'deki gösterilerden dolayı da yarış tamamlanamamıştı.

Bisiklet sporunun önemli yarışlarından Tour de France için de benzer bir durum olabileceği belirtiliyor.

Zira İsrail takımının katılımına izin verilmesi halinde 4 Temmuz 2026'da Barselona'da başlayacak yarışın İsrail karşıtı eylemlere sahne olması bekleniyor.

Diğer yandan, İspanya'nın kuzeyindeki Bask özerk yönetimindeki işçi sendikaları, Filistin'e destek için 15 Ekim'de genel grev kararı aldı.

Gazze'deki soykırımı kınamanın yanı sıra işverenlerin ve kurumların İsrail ile tüm ticari ilişkilerini askıya almasını talep eden sendikalar, Filistin ile dayanışma ve İsrail ile kurumsal, siyasi ve ticari ilişkilerde değişiklik yapılmasını hedefleyen etkinliğe katılmaları için vatandaşlara çağrı yaptı.

Ayrıca Bask'taki Lointek Gernika Kulübü, Avrupa Kupası Kadınlar Şampiyonası'nın ilk turunda İsrail ekibi Elitzur Ramla ile 23 Ekim, 27 Kasım'da planlanan ilk tur maçlarına çıkmayacağını duyurdu.

Lointek Gernika Kulüp Başkanı Gerardo Candina, bir radyoya verdiği demeçte, "Gazze Şeridi'nde vahşi bir soykırım var. Buna kesinlikle karşıyız ve bence herkesin bunu fark etmesi gerekiyor. Gazze'de devam eden soykırım nedeniyle bu sezon bir İsrail takımına karşı oynamayı reddediyoruz. Bu, FIBA'nın bize karşı harekete geçmesi anlamına geliyorsa öyle olsun." dedi.

Lointer Gernika, İspanya'da İsrail takımına karşı oynamayı reddeden ilk takım oldu.