İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den İsrail'e Yaptırımlar

MADRİD, 9 Eylül (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e yönelik bir dizi yaptırım açıkladı.

Sanchez, pazartesi günü Moncloa Sarayı'ndan yaptığı ve televizyonda yayımlanan konuşmasında İspanyol hükümetinin alacağı 9 önlemi ana hatlarıyla açıkladı. Sanchez, kabinenin salı günü İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını öngören kararnameyi onaylayacağını belirtti.

Buna göre İspanya, ambargo uygulamanın yanı sıra hava sahasını ve limanlarını İsrail'e silah taşıyan uçaklara ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'ne yakıt taşıyan gemilere kapatacak. Yasadışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ithalatını yasaklayacak olan hükümet, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) sağlanan fonları da artıracak.

Bu önlemlerin "yeterli olmayacağını" kabul eden Sanchez, İsrail üzerindeki baskıyı artırmak ve "Filistin halkının acılarını biraz olsun hafifletmek" amacıyla bu adımların atıldığını söyledi.

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'deki askeri operasyonlarını yeniden başlatmıştı. Gazze'deki sağlık yetkilerinin pazar günü açıkladığı verilere göre İsrail'in yoğun saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana en az 11.911 Filistinli hayatını kaybetti, 50.735 kişi ise yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 64.455'e, yaralı sayısı ise 162.776'ya yükseldi.