İsmet Kekeç, demliği gövde olarak kullandığı cümbüş benzeri saz tasarladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde müzik aletleri satışı yapan İsmet Kekeç, demliği gövde olarak kullandığı ve "dembüş" adını verdiği cümbüş benzeri saz tasarladı.

İlçede müzik aletleri satan ve zaman zaman hobi amaçlı tasarımlar yapan İsmet Kekeç'in, çay demlediği sırada aklına gelen fikir, farklı bir enstrümana dönüştü.

Demliği gövde olarak kullanıp cümbüşe benzeyen müzik aleti tasarlayan Kekeç, yeni sazına "dembüş" adını verdi.

İsmet Kekeç, AA muhabirine, 24 yıldır müzik aletleri satışı yaptığını söyledi.

Halk ozanı Aşık Veysel'in hemşehrisi olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Kekeç, "Arif Sağ üstadın bağlaması ve Zeynel Abidin'in cümbüşünden yola çıkarak bu enstrümanı yaptım. Aşıklar diyarında yetişmiş bir insanın niye kendine özgü bir enstrümanı olmasın diye böyle bir saz tasarladım." dedi.

"Demliğin çıkarttığı ıslık sesinden etkilendim"

Çay demlediği sırada bu fikrin aklına geldiğini anlatan Kekeç, şunları kaydetti:

"Çay demlerken, 'bu ıslık çalıyorsa türkü de söyler elbet' dedim. Böyle bir şey ortaya çıktı. Demlikten yaptığım için de adını 'dembüş' koydum. Görenler çok şaşırıyor. Ben de diyorum ki bunun devamı gelecek. Dembüşün dışında kayık dediğim saz ile tar (uzun saplı, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve kısmen Türkiye'de kullanılan telli bir çalgı) arasında bir enstrüman yaptım. Hindistan cevizinden rebap (çoğunlukla Orta Asya'da kullanılan, çeşitli biçimleri olan telli bir çalgı) dediğimiz enstrüman yaptım. Cezveden, kaşıktan, tencereden ve tavadan müzik aletleri yapmayı planlıyorum."