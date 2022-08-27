İSKİ'nin Altyapı Çalışması Felaketi Önledi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Hacıosman’da yürüttüğü altyapı çalışması, olası bir felaketi önledi. Yaşanan su kaçakları dolayısıyla yolun altının boşaldığı ve çökme tehlikesi taşıdığı görüldü. Hafta başında trafiğe kapanan yolda, beş günde iki çökme meydana geldiği tespit edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( İski ) Hacıosman'da yürüttüğü altyapı çalışması, olası bir felaketi önledi. Yaşanan su kaçakları dolayısıyla yolun altının boşaldığı ve çökme tehlikesi taşıdığı görüldü. Hafta başında trafiğe kapanan yolda, beş günde iki çökme meydana geldiği tespit edildi.

İski'nin Sarıyer ilçesinde hafta başında başladığı içme suyu hattı yenileme çalışmalarında oradaki bir tehlike gün yüzüne çıktı. Günde on binlerce arabanın geçtiği Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki yolun çökme riski ile karşı karşıya olduğu anlaşıldı. Yol hemen trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılmasından sonra 5 gün içinde iki ayrı çökme tespit edildi. Geçen çarşamba günü yaşanan şiddetli yağışlarda Sarıyer ilçesine, metrekareye 69 kg yağış düşmüştü.

5 GÜNDE 2 ÇÖKME TESPİT EDİLDİ

İski'den yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışması Hacıosman Bayırı'ndan, Tarabya kavşağına kadar, bin 100 km boyunca devam ediyor. Pazartesi günü başlayan çalışmalarda ilk 5 günde iki ayrı yerde yolun altının boşaldığı tespit edildi. Çökmenin oluşma nedeni olarak, yoğun yağış esnasında yağmur suyu kolektörünün şiddetli çalışarak zemini içine alması gösteriliyor. Diğer bir neden ise su kaçağı. Ömrünü yitiren borularda oluşan deliklerden su kaçağı yaşanabiliyor. Kaçan su, zeminde oturmalara ve çökmelere neden olabiliyor.

ÇUKURLAR DOLDURULUYOR

Bir yandan, ömrü tamamlanmış borular yenilenirken, yolda tespit edilen çökmeler mıcır dökülerek dolduruluyor. İSKİ'nin yolun altına yerleştireceği yeni çelik borular, 40 yıl boyunca bölge halkına kesintisiz hizmet sağlayacak.