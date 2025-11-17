İSKİ Genel Kurulu'nda Su Zammı Tartışmaları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Kurulu'nda, suya yapılan zam konuşuldu.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda kurumun faaliyetleriyle ilgili sunum yapan İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, 2026 yılı için harcama birimlerine yaklaşık 99 milyar lira gider bütçesi ödeneği ayrıldığını söyledi.

Gelir bütçesinin 94 milyar lira olarak tahmin edildiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Gelir bütçemiz ile birlikte yaklaşık 5 milyar liralık finansman ihtiyacı öngörülmüş ve bütçe denkliği sağlanmıştır. 94 milyar lira gelir bütçesi tahminimizin yüzde 82'si su gelirleri, yüzde 10'u merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar ile kalan yüzde 8'lik kısmı da diğer gelirlerden oluşmaktadır. Gelir bütçemiz 2025 yılındaki 82 milyar liradan, 2026 yılında 94 milyar lira değerine ulaşmıştır."

Gider bütçesindeki kalemlere değinen Doğan, "99 milyar lira gider bütçesi tahminimizin yüzde 43'ü sermaye giderleri, yüzde 39'u mal ve hizmet alım giderleri, yüzde 9'u personel ve SGK giderleri, kalan yüzde 9'u da diğer giderlerden oluşmaktadır. Gider bütçemiz 2025 yılındaki 88 milyar liradan 2026 yılında 99 milyar liraya ulaşmıştır. 2025 yılı sonu itibarıyla yatırım giderlerimizin yaklaşık 37 milyar lira gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yatırımların 2025 yılı bütçe gider gerçekleşmesi içerisindeki payı yüzde 45'e ulaşacağı öngörülmektedir."

"6 yılda tamı tamına suya 16 defa zam gerçekleşti"

Kurulda konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan, suyun kamusal bir hak olduğunu söyledi.

CHP'nin İstanbul'u yönetmeye talip olduğu dönemde, "Allah'ın suyu bu kadar pahalı olur mu? Biz göreve geldiğimizde suyun metreküp fiyatında yüzde 40'lık bir indirim yapacağız." dediğini hatırlatan Altınhan, "Peki ne oldu? 6 yılda ne gerçekleşti? 6 yılda tamı tamına suya 16 defa zam gerçekleşti. Bir zamanlar 4 liraya çok yüksek dediğiniz su için bugün 16 zammın sonunda 46 lira metreküpüne bedel ödüyoruz. Peki, ne değişti? 4 lira pahalıydı da 46 lira daha mı uygun?" diye sordu.

İnsanların bu konuda zihinlerini tazelemesi gerektiğini ifade eden Altınhan, şöyle konuştu:

"2024 yılının haziran ayından, 2025 yılının haziran ayına kadar toplamda 7 defa zam yapıldı. 2025 ocak ayından sonra her ay bu Meclise zam gündemiyle geldiniz? 'Neden bunu böyle yaptınız?' diye sorduğumuzda cevabı çok net ifadeyle bize sundunuz. 'Her şey pahalandı tabii ki su da pahalanacak.' dediniz. Hatta şunu da eklediniz? 'Enerji giderleri arttı, benzin arttı, dolar arttı, tabii ki su da artacak.' dediniz. Peki, benzinin, elektriğin, doların hangisine bu artış paralel seyretti. Bunlarında hepsini tek tek çıkardık. 2020 yılından 2025 yılına kadar elektrikteki artış oranı, dolardaki artış oranı ve petroldeki artış oranı katlayarak devam etti, suyun artış oranı. Suyun metreküpü tam yüzde 1065 zamlandı."