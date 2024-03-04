İskenderun'da Depremzede Çocuklar İçin Futbol Turnuvası Başladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzede çocuklar için düzenlenen futbol turnuvası başladı. Turnuvanın açılışı Üsküdar Konteyner Kenti'nde yapıldı. Protokol üyeleri ve çocuklar açılış maçında mücadele etti. Başarılı olan sporculara eğitim bursu verilecek.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzede çocuklar için organize edilen futbol turnuvası başladı.
Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvanın açılışı, Üsküdar Konteyner Kenti'ndeki halı sahada yapıldı.
Törene, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel de katıldı.
Turnuvanın açılış maçında protokol üyeleri ve çocuklar mücadele etti.
Konteyner kentlerde kalan çocukların yer aldığı ve 2 ay sürecek organizasyonda başarılı olan sporculara IC İbrahim Çeçen Vakfınca eğitim bursu verilecek.