İskenderun'da Depremzede Çocuklar İçin Futbol Turnuvası Başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzede çocuklar için organize edilen futbol turnuvası başladı.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen turnuvanın açılışı, Üsküdar Konteyner Kenti'ndeki halı sahada yapıldı.

Törene, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel de katıldı.

Turnuvanın açılış maçında protokol üyeleri ve çocuklar mücadele etti.

Konteyner kentlerde kalan çocukların yer aldığı ve 2 ay sürecek organizasyonda başarılı olan sporculara IC İbrahim Çeçen Vakfınca eğitim bursu verilecek.