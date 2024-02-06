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İskenderun'da Deprem Yılında Taziye Yemeği Hazırlandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan 'Gönül Mutfağı'nda, afetin birinci yılında taziye yemeği hazırlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü kapsamında Sakarya Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Konteyner Kenti yemekhanesinde, 120 gönüllünün katılımı ve hayırseverlerden gelen 100 adaklık koyunla yemek yapıldı. Gönüllülerce hazırlanan 30 bin kap taziye yemeği, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçedeki 18 konteyner kentte dağıtılmaya başlandı. Gönül Mutfağı kurucularından Ebru Baybara Demir, depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için dua ettiklerini söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin birinci yılında taziye yemeği hazırlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü kapsamında Sakarya Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Konteyner Kenti yemekhanesinde, 120 gönüllünün katılımı ve hayırseverlerden gelen 100 adaklık koyunla yemek yapıldı.

Gönüllülerce hazırlanan 30 bin kap taziye yemeği, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçedeki 18 konteyner kentte dağıtılmaya başlandı.

Gönül Mutfağı kurucularından Ebru Baybara Demir, depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Sakarya Hatay Yemek Deprem Yaşam Güncel Haberler

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