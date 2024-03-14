İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda 4 bin 543 kişi sorgulanırken, 18 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 543 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 18 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.