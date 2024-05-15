İSBİKE Bisikletlerindeki Sorunlar İBB Meclisi'nde Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSBİKE bisikletlerindeki sorunlar tartışıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan Hukuk Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, İBB iştirak şirketi İSPARK bünyesinde faaliyet gösteren İSBİKE sistemini eleştirdi.

İSBİKE sisteminin, 2012'de "akıllı bisiklet kiralama sistemi" projesi olarak başladığına değinen Yılmaz, AK Parti'li İBB döneminde, başlatılan bu projenin en önemli amacının, İstanbulluların trafikten kurtulmasını sağlamak ve spor yapmalarına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

İSBİKE'nin önemli bir proje olduğundan bahseden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ancak mevcut İBB yönetimi, birçok projede olduğu gibi İSBİKE projesine de ilgisiz kaldı. Projenin hayata geçirildiği günlerde İstanbullunun yoğun ilgisine mazhar olan İSBİKE, bugünlerde durakların yerinden sökülmesi, turnikelerin çöp kovasına çevrilmesi ve kaybolan bisikletleriyle gündemde."

İSBİKE'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmeden önce "500 kilometre bisiklet yolu yapılacak" vaadini yerine getirmesi için çok önemli bir fırsat olduğunu anlatan Yılmaz, "Ancak geride kalan 5 yılda mevcut İBB yönetimi hem bisiklet yollarını yapamadı hem de mevcutta devam eden İSBİKE sisteminin muhafazasını sağlayamadı. İstanbullunun büyük bir keyifle kullandığı ve pratik bir hayat metodu haline getirdiği İSBİKE'nin çilesi CHP ile başladı. İBB yönetimi geçtiğimiz aralık ayında İSBİKE'nin bakıma alındığını açıkladı. Aradan 5 ay geçmesine rağmen ortada ne bisiklet var ne de bir açıklama… Maalesef İSBİKE, girdiği bu kış uykusundan uyanamadı." ifadelerini kullandı.

Kendi içinde takır takır işleyen İSBİKE sisteminin, bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle kesintiye uğradığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanan otobüslerden, duran metrobüslerden, çarpışan metrolardan maalesef bisikletler de nasibini aldı. Bisikletler kayboldu. Maalesef mevcut İBB yönetimi basit ama faydalı bir bisiklet uygulamasını bile işletmekte başarılı olamadı."

İnternette pek çok şikayet platformunda, İstanbulluların binlerce bisikletin kaybolduğunu, gittikleri istasyonlarda bisiklet bulamadıklarını ve vatandaşların da İSBİKE uygulamasına yükledikleri paraları kullanamadıklarını dile getirdiklerini aktaran Yılmaz, bugün hangi İSBİKE istasyonuna gidilirse gidilsin bisikletsiz ve adeta çöplüğe dönüşmüş harabeler görüleceğini kaydetti.

Bisikletlerin bakıma alınmadığını dile getiren Yılmaz, "Ey İstanbullular, bisikletleriniz depolarda çürümeye terk edilmiş durumda." dedi.

Elindeki fotoğrafları gösteren Yılmaz, "Bakın burası Kartal Soğanlık'ta bulunan Hamidiye deposu. Burası Bakırköy Taşhanlı kavşağındaki köprü. Hiçbir bakım ve onarım çalışması yok. Yüzlerce binlerce bisiklet burada çürümeye terk edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"Bisikletler, son iki yılda vandalizm ve hırsızlık olaylarına maruz kaldı"

CHP'li Meclis Üyesi Ali Mesut Çelik, İSBİKE bisiklet sisteminin devam ettiğini söyleyerek, "Bisiklet paylaşım sisteminde yer alan manuel bisikletler, son iki yılda vandalizm ve hırsızlık olaylarına maruz kaldı. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Şu anda elde kalan bisikletlerin bakım, onarım işlemleri yapılıyor, birçoğu tamamlandı. Bisikletlerin sahaya çıkması için de gerekli olan yazılım ve bakım, onarım dosyaları tamamlandığında süreç başlayacak. Bu noktada tabii ki ilgili iştirakimiz gerekli aksiyonları alıp süreci takip ediyor." diye konuştu.

Çelik, elektrikli bisiklet dönüşümünün dünyadaki örneklerini takip edip uygulamalarını İstanbul'da yapacaklarını kaydetti.